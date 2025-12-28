علّق الإعلامي أحمد شوبير على خروج النادي الأهلي من بطولة كأس مصر عقب الخسارة أمام فريق المصرية للاتصالات، مؤكدًا أن الهزيمة لا يمكن تحميلها لأي عوامل خارجية، وعلى رأسها التحكيم.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير»، إن فريق المصرية للاتصالات يحتل المركز الخامس في ترتيب دوري المحترفين بعد 16 جولة برصيد 26 نقطة، خلف المتصدر القناة صاحب الـ33 نقطة، مشيرًا إلى أن الفريق فاز في 6 مباريات وتعادل في 8 وخسر مباراتين فقط، وهو ما يعكس أنه منافس منظم وليس فريقًا سهلًا.

وأوضح شوبير أن المباراة لم تشهد أي أخطاء تحكيمية مؤثرة، قائلًا: "مفيش أي خطأ تحكيمي، اللي ظلم الأهلي هو الأهلي نفسه، لأنك مش عايز تقف وتصارح نفسك بأخطائك، والمصارحة مش عيب".

وتطرق شوبير إلى الغيابات التي يعاني منها الأهلي، مثل محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وديانج، وبن رمضان، وزيزو، وإمام عاشور، مؤكدًا أن هذه الأعذار غير مقنعة، مضيفًا: "الأهلي بخبراته وأسمائه ونجومه والمحترفين والفلوس اللي بتتدفع، مش ناقصه حاجة.. وأنا كنت محذر إن الماتش ده صعب".

وانتقد شوبير حالة التذبذب في تقييم اللاعبين داخل النادي، قائلًا إن لاعبًا يتم الإشادة به بعد تصدٍ أو هدف، ثم يتم الهجوم عليه بشكل مبالغ فيه بعد مباراة غير موفقة، مؤكدًا أن السؤال الحقيقي هو: لماذا خسر الأهلي؟ "الإجابة واضحة: لأنه لعب وحش، وما اهتمش بالمباراة، وما احترمش المنافس".

ورفض شوبير الانشغال بالحديث عن العقوبات والغرامات وردود الأفعال الفردية داخل الفريق، مشددًا على أن الخروج من الكأس بهذه الصورة أمر غير معتاد، قائلًا: "من 2008 الكلام ده ما حصلش لما الأهلي خسر من بترول أسيوط".

وأكد شوبير أن الأهلي مطالب بتحمّل الانتقادات، خاصة في ظل غياب النتائج، مضيفًا أن الفريق قد يودع أكثر من بطولة هذا الموسم، في وقت أصبح فيه موقفه صعبًا في الدوري باحتلاله المركز الثالث.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على رفضه لثقافة التبرير والمظلومية، قائلًا: "ما بحبش الشماعات.. الاعتراف بالخطأ والاعتذار وتصحيحه هو الحل، إنما اللي يزين لك إنك ما بتغلطش ده خطر".

كما أشار إلى تساؤلات الجماهير حول تواجد رئيس النادي محمود الخطيب في المغرب، مؤكدًا أنه لا يزال هناك، ومضيفًا: "اللي بيحصل مش قليل، والخروج من الكأس بالشكل ده طبعًا مش قليل".