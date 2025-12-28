تفاصيل عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

عرض صيني ضخم يهدد مستقبل ديانج مع الأهلي.. ما القصة؟

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل العرض المقدم من قبل نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي، مقابل 1.8 مليون دولار.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن العرض تضمن دفع 150 ألف دولار كإعارة لمدة 6 أشهر، على أن يتم تفعيل بند شراء العقد بعد انتهاء فترة الإعارة مقابل 1.4 مليون دولار، إضافة إلى 250 ألف دولار كامتيازات إضافية يحصل عليها الأهلي بعد إتمام الصفقة، مع تضمين بند نسبة إعادة بيع بقيمة 10%.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي قررت تعليق المفاوضات مؤقتاً بسبب تمسكها برفع المقابل المالي وزيادة نسبة إعادة البيع لتصل إلى 20%، وهو ما لم يلق قبول الطرف الإسباني حتى الآن.

وأكد الإعلامي أن العرض الرسمي من برشلونة وصل إلى الأهلي يوم 20 ديسمبر الجاري، نافياً ما تردد بشأن وصوله في وقت سابق.