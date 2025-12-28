مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

تفاصيل عرض برشلونة لضم حمزة عبد الكريم

كتب - نهى خورشيد

04:15 ص 28/12/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الإعلامي خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور 2
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور
  • عرض 10 صورة
    خالد الغندور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، تفاصيل العرض المقدم من قبل نادي برشلونة الإسباني للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم مهاجم النادي الأهلي، مقابل 1.8 مليون دولار.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن العرض تضمن دفع 150 ألف دولار كإعارة لمدة 6 أشهر، على أن يتم تفعيل بند شراء العقد بعد انتهاء فترة الإعارة مقابل 1.4 مليون دولار، إضافة إلى 250 ألف دولار كامتيازات إضافية يحصل عليها الأهلي بعد إتمام الصفقة، مع تضمين بند نسبة إعادة بيع بقيمة 10%.

وأشار الغندور إلى أن إدارة الأهلي قررت تعليق المفاوضات مؤقتاً بسبب تمسكها برفع المقابل المالي وزيادة نسبة إعادة البيع لتصل إلى 20%، وهو ما لم يلق قبول الطرف الإسباني حتى الآن.

وأكد الإعلامي أن العرض الرسمي من برشلونة وصل إلى الأهلي يوم 20 ديسمبر الجاري، نافياً ما تردد بشأن وصوله في وقت سابق.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور حمزة عبدالكريم النادي الأهلي برشلونة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء