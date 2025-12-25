تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر

"الحفاظ على التوازن المالي".. شوبير يفجر مفاجأة حول تراجع الأهلي مع ديانج

كشف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره سموحة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وشهد تشكيل الزمالك عودة الحارس محمد عواد في التشكيلة الرسمية، بعدما شارك في أول جولتين بكأس العاصمة، كما شهد التشكيل

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبدالرحيم إيشو

خط الوسط: سيف جعفر، محمود جهاد، أدم كايد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، أحمد شريف، عمرو ناصر