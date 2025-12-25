مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الزمالك

0 0
20:00

سموحة

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

0 1
20:00

الإسماعيلي

كأس رابطة الأندية

المصري

1 0
17:00

حرس الحدود

جميع المباريات

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة بكأس عاصمة مصر

كتب : محمد عبد الهادي

06:56 م 25/12/2025
كشف أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره سموحة، التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر.

وشهد تشكيل الزمالك عودة الحارس محمد عواد في التشكيلة الرسمية، بعدما شارك في أول جولتين بكأس العاصمة، كما شهد التشكيل

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، هشام فؤاد، أحمد عبدالرحيم إيشو

خط الوسط: سيف جعفر، محمود جهاد، أدم كايد

خط الهجوم: خوان بيزيرا، أحمد شريف، عمرو ناصر

الزمالك تشكيل الزمالك الزمالك وسموحة كأس عاصمة مصر

جميع المباريات

مصر

- -
17:00

جنوب أفريقيا

زامبيا

- -
19:30

جزر القمر

أنجـــــولا

- -
14:30

زيمبابوي

