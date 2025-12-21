مباريات الأمس
نجم المغرب السابق لمصراوي: ما قدمه محمد صلاح مع ليفربول لا يُنسى.. لكن اللاعب العربي والإفريقي مظلوم

كتب : نهي خورشيد

03:11 ص 21/12/2025
أبدى محمد أستاذ نجم الرجاء المغربي الأسبق، استيائه من الأزمة الأخيرة التي يمر بها الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وقال محمد أستاذ في تصريحات خاصة لـ مصراوي :"أظن أن تركيز محمد صلاح مع المنتخب سيكون كبيراً، لأن اللعب مع منتخب بلدك يكون مختلفاً عن الفريق الذي تلعب له".

وأضاف:"ما قدمه صلاح لفريق ليفربول لم ينسى في تاريخ كرة القدم الإنجليزية ولا العالمية، لكن للأسف اللاعب العربي أو الإفريقي بصفة عامة دائماً يكون مظلوما رغم ما يقدمه من مستويات كبيرة وخارقة".

وأتم تصريحاته قائلاً:"خير دليل الكرة الذهبية والترتيب المحصل عليه من طرف اللاعبين العرب والأفارقة، دليل على العنصرية في الاختيارات".

محمد صلاح ليفربول كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر محمد الأستاذ منتخب المغرب

