كأس رابطة الأندية

الجونة

2 0
17:00

بيراميدز

كأس رابطة الأندية

الزمالك

1 1
20:00

حرس الحدود

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

2 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

برايتون

0 0
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

1 2
19:30

ليفربول

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

أرسنال

الدوري الإسباني

أوساسونا

1 0
19:30

ألافيس

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

اشبيلية

"إنهيار شديد".. مصدر يكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد عادل أمو لاعب بيراميدز السابق

كتب - يوسف محمد:

07:36 م 20/12/2025
تعرض محمد عادل أمو لاعب بيراميدز السابق والمصرية للاتصالات الحالي لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد تم نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، لم يتم تحديد الأزمة الصحية التي يعاني منها بشكل كامل حتى الآن".

وأضاف: "اللاعب تعرض لحالة إنهيار تام، وحالته الصحية سيئة بشكل كبير".

وكان محمد عادل أمو دخل في أزمة مع كبيرة مع مسؤولي نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، بعدما هاجم إدارة النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته لدى النادي بعد رحيله عن الفريق.

والجدير بالذكر أن محمد عادل أمو، كان قد انضم إلى فريق بيراميدز في أغسطس 2023 قادما من فريق مصر المقاصة.

محمد عاد أمو لاعب بيراميدز أزمة صحية للاعب بيراميدز مصر المقامة

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

