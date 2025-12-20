تعرض محمد عادل أمو لاعب بيراميدز السابق والمصرية للاتصالات الحالي لأزمة صحية خلال الساعات القليلة الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد تم نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، لم يتم تحديد الأزمة الصحية التي يعاني منها بشكل كامل حتى الآن".

وأضاف: "اللاعب تعرض لحالة إنهيار تام، وحالته الصحية سيئة بشكل كبير".

وكان محمد عادل أمو دخل في أزمة مع كبيرة مع مسؤولي نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية، بعدما هاجم إدارة النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته لدى النادي بعد رحيله عن الفريق.

والجدير بالذكر أن محمد عادل أمو، كان قد انضم إلى فريق بيراميدز في أغسطس 2023 قادما من فريق مصر المقاصة.

