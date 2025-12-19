مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

1 1
21:00

إنتر ميلان

فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا

كتب : مصراوي

09:26 م 19/12/2025
أحرز طاهر محمد طاهر هدف النادي الأهلي الأول في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول بالمباراة المقامة بين المارد الأحمر وسيراميكا وكليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا

وجاء الهدف من رأسة متقنة سكنت الناحية اليسرى لحارس المرمى بسام محمد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وانطلقت مباراة الأهلي وسيراميكا في الثامنة مساء اليوم.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي اليوم الأهلي وسيراميكا طاهر محمد طاهر فيديو هدف الأهلي

