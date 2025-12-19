"هدف رأسي للأحمر".. ملخص شوط الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأول في كأس عاصمة

أول تعليق من علاء نبيل بعد رحيله عن اللجنة الفنية لاتحاد الكرة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الفوز على سيراميكا

أحرز طاهر محمد طاهر هدف النادي الأهلي الأول في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول بالمباراة المقامة بين المارد الأحمر وسيراميكا وكليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا

وجاء الهدف من رأسة متقنة سكنت الناحية اليسرى لحارس المرمى بسام محمد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وانطلقت مباراة الأهلي وسيراميكا في الثامنة مساء اليوم.