فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا
كتب : مصراوي
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
أحرز طاهر محمد طاهر هدف النادي الأهلي الأول في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول بالمباراة المقامة بين المارد الأحمر وسيراميكا وكليوباترا ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.
فيديو هدف الأهلي الأول في مرمى سيراميكا كليوباترا
وجاء الهدف من رأسة متقنة سكنت الناحية اليسرى لحارس المرمى بسام محمد.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.
وانطلقت مباراة الأهلي وسيراميكا في الثامنة مساء اليوم.
جوووووووووول ⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) December 19, 2025
برأسية رائعة طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى سيراميكا 🦅 pic.twitter.com/AvstwERK3k