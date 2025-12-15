مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

المغرب (الثاني)

0 0
16:30

الإمارات

كأس العرب

السعودية

- -
19:30

الأردن

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

بورنموث

الدوري الإيطالي

روما

- -
21:45

كومو

جميع المباريات

إعلان

حل مجلس الزمالك؟.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة أرض إكتوبر

كتب : محمد عبد الهادي

02:57 م 15/12/2025

أحمد شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد بيان النيابة العامة حول شبهة فساد مالي تتعلق بسحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال شوبير في تصريحاته صباح الاثنين: لن يحدث حل لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد بيان النيابة العامة".

وأضاف: "في كل الأحوال لن يتم حل المجلس، وقد يحدث تجميد له فقط في حالة صدور إدانة، ونتمنى ألا يصل الأمر لذلك".

وكشف شوبير عن مفاجأة في حالة تم حل مجلس الزمالك، حيث أوضح أنه سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي على غرار ما حدث مع النادي الإسماعيلي، لحين وضوح الرؤية وإصدار القرار النهائي.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا أمس الأحد، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بسحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة وجود شبهة إهدار للمال العام، كما قررت تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة تفاصيل الأزمة والإعلان عن النتائج لاحقًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير نادي الزمالك النيابة العامة أزمة أرض إكتوبر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
10 قنوات ناقلة لمباريات نصف نهائي كأس العرب الليلة
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء