حل مجلس الزمالك؟.. شوبير يكشف مفاجأة عن أزمة أرض إكتوبر

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الإعلامي أحمد شوبير حقيقة الأنباء المتداولة بشأن حل مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بعد بيان النيابة العامة حول شبهة فساد مالي تتعلق بسحب أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال شوبير في تصريحاته صباح الاثنين: لن يحدث حل لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بعد بيان النيابة العامة".

وأضاف: "في كل الأحوال لن يتم حل المجلس، وقد يحدث تجميد له فقط في حالة صدور إدانة، ونتمنى ألا يصل الأمر لذلك".

وكشف شوبير عن مفاجأة في حالة تم حل مجلس الزمالك، حيث أوضح أنه سيتم تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي على غرار ما حدث مع النادي الإسماعيلي، لحين وضوح الرؤية وإصدار القرار النهائي.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا أمس الأحد، لتوضيح التفاصيل المتعلقة بسحب أرض الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر، مؤكدة وجود شبهة إهدار للمال العام، كما قررت تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة تفاصيل الأزمة والإعلان عن النتائج لاحقًا.