"كان شغال في فاركو".. أمير عزمي مجاهد ينتقد تجربة جون إدوارد في الزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية، اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم التعاقد مع يوسف بلعمري ظهير أيسر الرجاء المغربي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز 10 معلومات عن يوسف بلعمري صفقة الأهلي المحتملة:

أبرز 10 معلومات عن يوسف بلعمري صفقة الأهلي المحتملة

1- من مواليد 20 سبتمبر 1998 بمدينة الدار البيضاء.

2- يشغل مركز الظهير الأيسر، ويمثل حالياً نادي الرجاء الرياضي المغربي.

3- بدأ مسيرته الكروية في أكاديمية نادي الفتح الرباطي وهو في العاشرة من عمره، قبل تصعيده للفريق الأول عام 2017.

4-خاض أول مباراة احترافية له في أبريل 2017 أمام الرجاء الرياضي.

5-انضم إلى نادي الرجاء الرياضي في يوليو 2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

6-ساهم في تحقيق الرجاء ثنائية تاريخية دون أي هزيمة خلال موسم 2023-2024 وهم الدوري وكأس العرش.

7- توج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي (موسم 2023-2024، وكأس العرش موسم 2022-2023.

8-تم استدعاؤه لعدة منتخبات وطنية تحت 20، تحت 23، منتخب المحليين، قبل أن يحصل على أول استدعاء للمنتخب الأول في أكتوبر 2024.

9-شارك مع منتخب المغرب المحلي في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024.

10- خلال الموسم الحالي 2025-2026، شارك مع الرجاء في 7 مباريات بواقع 630 دقيقة.