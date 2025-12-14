"لن نتخلى عن حقنا".. أول تعليق من مجلس الزمالك بعد بيان النيابة بشأن أرض

واصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، تدريباته الجماعية استعدادا لمباراة نيجيريا، في التجربة الودية الأخيرة للفراعنة قبل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025.

ويلاقي منتخب مصر نظيره النيجيري، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 16 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وشهد مران منتخب مصر الجماعي اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد "القاهرة الدولي"، مشاركة إبراهيم عادل لاعب الجزيرة الإماراتي، بعد ساعات من انضمامه إلى معسكر المنتخب.

وحضر مران منتخب مصر الجماعي اليوم الأحد، كلا من، حمادة الشربيني ومصطفى أبو زهرة عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ويذكر أن منتخب مصر سيتوجه إلى المغرب، يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025.

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري، حتى يوم 18 من شهر يناير المقبل 2026.

أقرأ أيضًا:

نجم نيجيريا يغيب عن مباراة مصر الودية قبل أمم أفريقيا 2025



سلسلة تاريخية.. هل يقتحم كريستيانو رونالدو عالم السينما؟