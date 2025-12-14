3 أيام من الرعب.. حبس شاب بتهمة الاعتداء على طفلة واحتجازها بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

قررت النيابة العامة بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، حبس شاب (أربعة أيام) على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر (14 عامًا)، بعد استدراجها إلى منزله واحتجازها لمدة ثلاثة أيام.

- تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بتلقي بلاغ من السيدة "ع. ش. م" (40 عامًا)، المقيمة ببندر مشتول السوق، تتهم فيه الشاب "س. ع. س" (21 عامًا)، المقيم بقرية أنشاص الرمل، بالتعدي على نجلتها القاصر "ج. ع. ا".

وبإجراء الفحص والتحريات، تبين صحة البلاغ، وأن الطفلة غادرت منزل أسرتها يوم 8 ديسمبر على خلفية خلافات أسرية، واستقلت قطارًا متجهًا إلى الزقازيق، قبل أن تنزل بمحطة أنشاص الرمل، حيث مكثت لساعات متأخرة.

وكشفت التحريات أن المتهم استغل وجود الطفلة بمفردها، وقام باستدراجها بدعوى توفير الطعام والمال، واصطحبها إلى منزله، حيث مكثت لديه لمدة ثلاثة أيام، وتعدى عليها خلال تلك الفترة، قبل أن تتمكن من ترك المنزل في اليوم الثالث وتعود إلى والدتها.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة. وتم تحرير المحضر رقم 3615 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2025، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه (أربعة أيام) على ذمة التحقيقات، مع عرض الطفلة على مصلحة الطب الشرعي.