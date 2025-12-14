وزير الشباب يزور القرية التراثية في الوادي الجديد ويشهد عروض السيف

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، القرية التراثية التي استضافت عروض الفنون التراثية بمهرجان الرياضات التراثية بنادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد.

كما قدم المشاركون في المهرجان عروضا في المبارزة بالسيف على هامش ختام فعاليات المهرجان مع عروض للكاراتيه وسباقات الخيل والإبل.

وكانت قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية.

ومشاركة وحضور كل من اللواء جمال امبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذي تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، و المتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نظمت المهرجان الأول للرياضات التراثية في الفترة من 11- 14 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من دول عربية ومحافظات مصرية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة.