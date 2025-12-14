لمدة 6 أشهر.. التنمية المحلية تخفض رسوم ترخيص المحال العامة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، رقم 1 لسنة 2025، والذي يقضي بتخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

وأكد القرار في مادته الأولى أن التخفيض يعد استثناءً من أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، بحيث تُطبق الرسوم الجديدة وفق الجدول المرفق بالقرار لمدة 6 أشهر.

ونصت المادة الثانية للقرار على نشره في الوقائع المصرية، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر الرسمي.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على مجموعة من القوانين والقرارات التنظيمية، من بينها الدستور المصري، و قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، و قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 942 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، و قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1698 لسنة 2020 بشأن اعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وقرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن اعتماد فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ويشمل القرار الجديد تعديل فئات رسوم الترخيص وفق الجدول المرفق، بحيث تصبح الرسوم أقل من السابق لمدة نصف عام، مع مراعاة أنواع المحال ومساحتها وتصنيفها.

