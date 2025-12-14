قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه إشارةً إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام إحدى السيدات بنشر مقطع فيديو تدَّعي خلاله عدم قدرتها على شحن كارت الكهرباء من خلال شركة "فوري"، وادعاء تغيير العدادات وزيادة شرائح أسعار الكهرباء، توضح الشركة القابضة لكهرباء مصر ما يلي:

شحن كروت الكهرباء

تعاقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع عدد كبير من شركات ومنافذ الشحن الإلكتروني؛ من بينها:

- شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية، والتي تضم أكثر من ١٥ جهة شحن (مكاتب البريد- مصاري- Bee - أمان- وقتي- تمام- سداد- ممكن- خدماتي- ضامن- البنك الزراعي.. وغيرها)، بإجمالي يزيد على ٢٨٠ ألف نقطة شحن على مستوى الجمهورية.

- شركة فوري دهب، بما يزيد على ٨٠ ألف نقطة شحن موزعة على جميع أنحاء الجمهورية.

- عدد من التطبيقات الإلكترونية المتاحة؛ مثل (My Fawry- سهل.. وغيرهما).

ويتوافر أيضًا أكثر من ١٠٠٠ مركز شحن تابع لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

وأكدت الشركة، بشأن ما أُثير حول تغيير العدادات وتحميل المواطن تكلفة ١٢ ألف جنيه، أن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يوجد أي قرارات أو إجراءات بهذا الشأن.

زيادة أسعار شرائح الكهرباء

وأوضح الشركة القابضة لكهرباء مصر، بشأن ما أُثير عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أية زيادة حالية في أسعار شرائح الكهرباء.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على الرد على جميع استفسارات وشكاوى المواطنين من خلال القنوات الرسمية؛ وتشمل:

- الخط الساخن ١٢١.

- الصفحات الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر على مواقع التواصل الاجتماعي.

- تطبيق طوارئ الكهرباء.

وتهيب الشركة بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الصحيحة، والاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط.