أُختتمت مساء يوم أمس الجمعة منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية 2025/26 بخسارة الأهلي بهدف نظيف على يد نظيره إنبي.

نظام كأس رابطة الأندية المصرية

ويشارك 21 ناديًا في كأس عاصمة مصر 2025/26 إذ تم تقسيمهم على ثلاث مجموعات بواقع 7 أندية في كل مجموعة على أن يخوض كل فريق 6 مباريات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني لدور ربع النهائي وينضم لهم أفضل فريقين احتلا المركز الثالث.

ونستعرض خلال السطور التالية 4 ملامح من الجولة الأولى لكأس رابطة الأندية المصرية:

1) عقدة للأهلي

الأهلي لم يعرف حتى الآن أي فوز خلال منافسات البطولة التي انطلقت عام 2022 إذ خاض 9 مباريات بواقع 5 هزائم و 4 تعادلات.

2) صدمة للزمالك

تعرضت جماهير فريق الزمالك لصدمة بالجولة الأولى بعدما تقدم لاعبو النادي بثلاثية نظيفة على نظيرهم كهرباء الإسماعيلية ولكن نجح الأخير في إدراك التعادل بثلاثية لكل فريق.

3) سقوط شباب بيراميدز

بيراميدز الذي يستعد فريقه الأول لمواجهة نظيره فلامنجو البرازيلي بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال يخوض منافسات كأس رابطة الأندية المصرية بفريق الشباب.

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة قاسية بالجولة الأولى بسداسية مقابل هدف على يد نظيره البنك الأهلي.

4) تعادل سلبي وحيد

وشهدت مباراة واحدة بالجولة الأولى التعادل السلبي وهي مباراة الاتحاد والمصري، فيما شهدت الجولة تعادلاً ثانيًا بين الزمالك وكهرباء الإسماعيلية ولكن بثلاثية لكل فريق.

