خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والسكر والدواجن والذهب

كتب : مصراوي

02:02 م 14/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والسكر، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الأحد 14-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والبطاطس، والليمون، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع البطاطس والليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار السكر والمكرونة والدواجن اليوم بالأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأحد

