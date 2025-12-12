مباراة إنبي تكتب الهزيمة الأولى لياس توروب مع الأهلي

"لن ينجو في هذه الحالة".. عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن أزمة أرض أكتوبر

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة اليوم أمام نظيره إنبي اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وسجلت هزيمة الأهلي أمام إنبي اليوم في كأس عاصمة مصر، رقما سلبيا للمدير الفني للأهلي ياس توروب، بعدما تلقى الهزيمة الأولى له في مباراته رقم 10 مع الفريق، منذ توليه القيادة الفنية للمارد الأحمر.

وكان الأهلي أعلن التعاقد مع الدنماركي ياس توروب، في أكتوبر الماضي لتولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للمدرب السابق عماد النحاس.

ومنذ تولي توروب القيادة الفنية للمارد الأهلي، بداية من أكتوبر الماضي، قاد الفريق في 9 مباريات بكافة البطولات، تمكن من تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 لقاءات.

وسجل لاعبو النادي الأهلي منذ تولي توروب القيادة الفنية للفريق 14 هدفا، وتلقت شباكهم 5 أهداف فقط.

ونجح توروب خلال الفترة الماضية، في قيادة المارد الأحمر لحصد لقب السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، بهدفين دون مقابل.

