انتهى قبل قليل الشوط الأول من مواجهة الأهلي وإنبي والمقامة بينهماً حالياً على استاد السلام الدولي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

بدأت المباراة بتسديدة من محمد عبد الله لاعب الأهلي من حدود منطقة جزاء إنبي، لكنها جاءت سهلة في يد الحارس رضا السيد في الدقيقة 6، ليرد إنبي سريعاً بتسديدة من زياد كمال داخل منطقة الجزاء خرجت بعيدة عن مرمى محمد سيحا في الدقيقة 9.

وبمرور الوقت فرض إنبي سيطرته على الأهلي، إذ كاد محمد حتحوت أن يفتتح التسجيل لإنبي بتسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 21، تصدى لها سيحا.

وحصل إنبي على ضربة جزاء في الدقيقة 28 بعد ضغط متواصل، نجح محمد حمدي في ترجمتها بنجاح بتسديدة قوية داخل الشباك، معلناً تقدم الفريق البترولي.

وجاءت أخطر فرص إنبي في الدقيقة 39 بعد عرضية من الجهة اليسرى أخطأ العش في التعامل معها، لتصل إلى حتحوت الذي سدد بقوة، لكن سيحا واصل تألقه وأمسك الكرة بثبات.

وجاء تشكيل الأهلي وإنبي في اللقاء كالآتي..

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد رمضان بيكهام، مصطفى العش، محمد شكري

خط الوسط: أحمد رضا، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، جراديشار، محمد عبد الله

إنبي:

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد كالوشا- أحمد صبحية- حازم تمساح.

خط الوسط: شكشك - زياد كمال- مودي ناصر

خط الهجوم: مصطفى شكشك- أحمد زكي- علي محمود.