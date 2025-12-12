"فيه مدير رياضي".. أحمد سليمان يتحدث عن مستقبل بنتايك بعد خطبته لابنته

بعد هدفه الأسطوري في الزمالك.. قصة اللقاء الذي غير مسيرة إبراهيم فايق مع

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن مستقبل المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد خطبته لابنته سندس.

وكان بنتايك قد أبلغ إدارة الزمالك بتقديم طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع الفريق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر إم بي سي مصر: "الحمد لله على خطوبة بنتايك وابنتي سندس، وأفصل المواضيع الشخصية عن الكرة، كل الأمر أنني وجدت إنسانًا محترمًا ومثقفًا ومؤدبًا ومتعلمًا، وهذا لم أقابله في كثير من الشباب، لأنني تعاملت مع بنتايك على المستوى الشخصي".

وأضاف: "بالنسبة للزمالك، أظن المشاكل تم حلها، ويوجد أكثر من أجنبي ليس بنتايك فقط، وحاليًا فيه نظام "سيستم" في النادي، وإدارة كرة ومشرفون من مجلس الإدارة، أصحاب القرار محدودون في الزمالك، وفيه مدير رياضي، وكل الأمور جيدة وهذا نظام محترم".

