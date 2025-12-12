مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

"فيه مدير رياضي".. أحمد سليمان يتحدث عن مستقبل بنتايك بعد خطبته لابنته

كتب : هند عواد

03:06 م 12/12/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزماك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك (1)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك (2)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك (2)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك (3)
  • عرض 11 صورة
    بنتايك وأحمد فتوح مع بعثة الزمالك
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك (1)
  • عرض 11 صورة
    محمود بنتايك (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، عن مستقبل المغربي محمود بنتايك، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد خطبته لابنته سندس.

وكان بنتايك قد أبلغ إدارة الزمالك بتقديم طلب للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ تعاقده مع الفريق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر إم بي سي مصر: "الحمد لله على خطوبة بنتايك وابنتي سندس، وأفصل المواضيع الشخصية عن الكرة، كل الأمر أنني وجدت إنسانًا محترمًا ومثقفًا ومؤدبًا ومتعلمًا، وهذا لم أقابله في كثير من الشباب، لأنني تعاملت مع بنتايك على المستوى الشخصي".

وأضاف: "بالنسبة للزمالك، أظن المشاكل تم حلها، ويوجد أكثر من أجنبي ليس بنتايك فقط، وحاليًا فيه نظام "سيستم" في النادي، وإدارة كرة ومشرفون من مجلس الإدارة، أصحاب القرار محدودون في الزمالك، وفيه مدير رياضي، وكل الأمور جيدة وهذا نظام محترم".

اقرأ أيضًا:

قادم لعقد قرانه على ابنة أحمد سليمان.. بنتايج يخطر الزمالك بشروط عودته

ماذا يحتاج الأهلي لانتزاع صدارة الدوري المصري للسيدات؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود بنتايك أحمد سليمان ابنة أحمد سليمان الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة