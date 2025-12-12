لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن تكريم جامعة هارفارد

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، باعتذار رسمي عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي الذي تنظمه جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، وذلك نظرا لظروفه الصحية.

وأعرب رئيس الأهلي عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة، التي تضمنت تكريمه واختياره ضمن قائمة مرموقة تضم 48 شخصية عالمية "أسطورية" ساهمت بفاعلية في تطوير الرياضة والإدارة الرياضية دوليا.

وجاء هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة الخطيب التاريخية وإسهاماته البارزة سواء كلاعب أسطوري أو كإداري ناجح.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.