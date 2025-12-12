مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

لأسباب صحية.. الخطيب يعتذر عن تكريم جامعة هارفارد

كتب : مصراوي

01:19 م 12/12/2025

الكابتن محمود الخطيب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، باعتذار رسمي عن عدم المشاركة في المؤتمر العربي الذي تنظمه جامعة هارفارد الأمريكية العريقة، وذلك نظرا لظروفه الصحية.

وأعرب رئيس الأهلي عن بالغ تقديره وامتنانه لهذه الدعوة الكريمة، التي تضمنت تكريمه واختياره ضمن قائمة مرموقة تضم 48 شخصية عالمية "أسطورية" ساهمت بفاعلية في تطوير الرياضة والإدارة الرياضية دوليا.

وجاء هذا الاختيار تتويجاً لمسيرة الخطيب التاريخية وإسهاماته البارزة سواء كلاعب أسطوري أو كإداري ناجح.

ويواجه الأهلي نظيره إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود الخطيب النادي الأهلي جامعة هارفارد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة