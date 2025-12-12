أول تعليق لحمزة عبد الكريم بعد اهتمام برشلونة بضمه

علق حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي، على اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، في الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أنه ليس جديدا على الأحمر.

وقال عبد الكريم في حوار عبر موقع الرسمي للنادي الأهلي: "من الطبيعي أن يكون لاعب الأهلي محط اهتمام الجميع سواء أندية خارجية أو منتخبات وطنية وهذا أمر ليس جديدًا على النادي، مما يمنحني دوافع كبيرة ومسئولية مضاعفة لتقديم أفضل ما يمكن خلال الفترة المقبلة، اهتمام الأندية الخارجية جاء بعد أن وفقت في الظهور بشكل مميز، سواء مع منتخب الشباب في بطولة كأس العالم أو من خلال تصعيدي للفريق الأول والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ومن خلال تواجدي ببطولة الدوري بالموسم الماضي".

وأضاف: "لا أشغل نفسي بالضغوط التي تصاحب اللعب مع الفريق الأول، أصب كامل تركيزي على التدريبات وكيفية تطوير نفسي، وأسعى لتقديم كل ما يمكنني حتى أصبح جديرًا بثقة الجهاز الفني".

وواصل: "وجودي في الأهلي كان حلما كبيرا، عائلتي كلها أهلاوية ولديها تاريخ في الكرة الطائرة، لكنهم تركوا لي حرية اختيار اللعبة التي أعشقها وبالفعل حظيت بدعمهم، وبالتأكيد طموحاتي كبيرة لأصبح امتدادا لعائلتي داخل النادي".

واختتم حمزة عبد الكريم: "تصعيدي للفريق الأول كان شعورًا لا يوصف عند تواجدي في غرفة الملابس بملعب مختار التتش، كانت خطوة مهمة لتحقيق حلمي الأكبر، وهو يوم لا يمكن أن أنساه بعد أن حصلت على دفعة كبيرة بعد أن أصبحت أمثل النادي الأهلي وأحمل مسئولية تجاه الجماهير العظيمة".

