إصابة شخص بطلق خرطوش في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

كتب : محمد شعبان

04:19 م 12/12/2025

إصابة شخص بطلق خرطوش

أصيب شخص بطلق خرطوش بالساق إثر ادعاء مشاجرة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث إطلاق نار بشارع ناهيا.

التحريات الأولية بينت إصابة شخص بطلق خرطوش بالساق الأيمن في أثناء تواجده بجوار سوبر ماركت، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحريات.

طلق خرطوش مشاجرة بولاق الدكرور قسم شرطة بولاق الدكرور حادث إطلاق نار مستشفى إمبابة العام النيابة العامة

