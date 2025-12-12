إصابة شخص بطلق خرطوش في ظروف غامضة ببولاق الدكرور

أصيب شخص بطلق خرطوش بالساق إثر ادعاء مشاجرة ببولاق الدكرور غرب الجيزة.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوجود حادث إطلاق نار بشارع ناهيا.

التحريات الأولية بينت إصابة شخص بطلق خرطوش بالساق الأيمن في أثناء تواجده بجوار سوبر ماركت، وتم نقله إلى مستشفى إمبابة العام للعلاج.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي طلبت التحريات.