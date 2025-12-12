مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

جيرونا يكشف لـ"مصراوي" حقيقة مفاوضات ضم مصطفى شوبير

كتب : محمد القرش

03:24 م 12/12/2025

مصطفى شوبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد القرش

كشف كيكي كارسيل المدير الرياضي لفريق جيرونا، حقيقة اهتمام النادي الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى أن جيرونا مهتم بالتعاقد مع مصطفى شوبير، ويضعه ضمن الاهتمامات من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الرياضي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن نادي جيرونا لم يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم شوبير، ولا يوجد اهتمام بضم حارس المرمى نهائيا.

وكان مصطفى شوبير قد تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2019/20.

ومنذ ذلك الحين، شارك صاحب الـ 25 عاما في 56 مباراة بجميع المسابقات (استقبل 32 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 32 لقاء).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كيكي كارسيل فريق جيرونا مصطفى شوبير النادي الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

موعد وقناة ناقلة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي في كأس الرابطة
تحذير صادم| نقيب البيطريين: المجازر تعمل بـ25 % من طاقتها.. والخطر قد يؤثر على صحة المصريين
أمطار تصل لـ"القاهرة".. الأرصاد تُحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة