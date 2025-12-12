جيرونا يكشف لـ"مصراوي" حقيقة مفاوضات ضم مصطفى شوبير

كتب - محمد القرش

كشف كيكي كارسيل المدير الرياضي لفريق جيرونا، حقيقة اهتمام النادي الإسباني بالتعاقد مع مصطفى شوبير حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد أشارت إلى أن جيرونا مهتم بالتعاقد مع مصطفى شوبير، ويضعه ضمن الاهتمامات من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المدير الرياضي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن نادي جيرونا لم يدخل في مفاوضات مع الأهلي لضم شوبير، ولا يوجد اهتمام بضم حارس المرمى نهائيا.

وكان مصطفى شوبير قد تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في موسم 2019/20.

ومنذ ذلك الحين، شارك صاحب الـ 25 عاما في 56 مباراة بجميع المسابقات (استقبل 32 هدفا، وحافظ على نظافة شباكه في 32 لقاء).