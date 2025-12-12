جامعة الزقازيق تُطلق أول شبكة للغاز الطبيعي داخل الحرم الجامعي

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت جامعة الزقازيق الانتهاء من تنفيذ وتشغيل أول شبكة للغاز الطبيعي داخل الحرم الجامعي، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ تأسيس الجامعة، وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية ودعم العملية التعليمية والبحثية.

وقال الأستاذ الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، إن المشروع يمثل نقلة نوعية لخدمة المعامل البحثية والمنشآت التعليمية، نظرًا لكون الغاز الطبيعي مصدرًا آمنًا ونظيفًا للطاقة، وأكثر كفاءة مقارنة بأسطوانات الغاز التقليدية، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على جودة الأداء داخل مختلف الكليات.

وأوضح رئيس الجامعة أن الشبكة الجديدة تخدم عددًا من الكليات والمعامل البحثية، من بينها:

كلية الطب البشري، الصيدلة، العلوم، التكنولوجيا والتنمية، العلاج الطبيعي، بالإضافة إلى حمام السباحة بكلية التربية الرياضية بنات، وفندق جامعة الزقازيق المزمع طرحه كأول فندق داخل الحرم الجامعي.

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة ورئيس لجنة المنشآت الجامعية، أن تكلفة المشروع تجاوزت 12 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تشغيل الغاز الطبيعي داخل المعامل سيسهم في تحسين بيئة العمل البحثي، والقضاء على مشكلات توفير ونقل أسطوانات الغاز، بما يوفر الوقت والجهد ويرفع من مستوى الأمان للطلاب والباحثين.

وأضاف "الببلاوي" أن استخدام الغاز الطبيعي يُعد عنصرًا مهمًا في تشغيل أجهزة التسخين والتبريد، وإنتاج المواد الكيميائية الأساسية اللازمة للتجارب العلمية، مما يعزز من قدرة الجامعة على دعم البحث العلمي في مختلف التخصصات.

وأشادت إدارة الجامعة بهذا الإنجاز، الذي يأتي ضمن خطة متكاملة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، بما يواكب التطور العلمي ويلبي احتياجات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.