تحدث الإعلامي خالد الغندور عن الفارق الكبير في الشعبية والزخم الإعلامي بين الأهلي وبيراميدز، وذلك قبل أيام من مواجهة بيراميدز المرتقبة أمام فلامنجو البرازيلي في كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

وكتب الغندور عبر حسابه على «فيس بوك» قائلاً: "السنة اللي فاتت حضرت مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس التحدي، وكان فيه اهتمام إعلامي ضخم."

وتابع: "بعد أيام في قطر هتكون نفس المباراة لكن ضد فريق أقوى وهو فلامنجو، ومع ذلك مافيش أي اهتمام إعلامي."

وأكمل: "وده يوضح الفرق بين الشعبية الكبيرة للأهلي، وبين عدم وجود قاعدة جماهيرية لبيراميدز."

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو

يواجه بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي في السابعة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت الدوحة، ضمن نصف نهائي كأس فيفا للقارات للأندية، وذلك على استاد أحمد بن علي المونديالي بنادي الريان.

وكان فلامنجو قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه 2-1 على كروز أزول المكسيكي في ربع النهائي على لقب «كأس ديربي الأمريكتين»، ليضرب موعدًا مع بيراميدز، بطل أفريقيا وكأس القارات الثلاثة.

الطريق إلى النهائي

الفائز من مواجهة بيراميدز وفلامنجو سيحصد لقب كأس التحدي، كما سيتأهل لملاقاة باريس سان جيرمان بطل أوروبا يوم 17 ديسمبر الجاري في الدوحة، في نهائي كأس القارات للأندية.