انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بقيمة تتراوح بين 4 و5 قروش، بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 11-12-2025، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 5 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.51 جنيه للشراء، و47.61 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.