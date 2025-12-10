مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

1 2
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

1 3
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

1 2
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

2 0
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

0 3
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

0 0
22:00

باريس سان جيرمان

"الأهلي ضد المصرية للاتصالات".. اتحاد الكرة يعلن مواعيد مباريات بطولة كأس مصر

كتب - يوسف محمد:

10:59 م 10/12/2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، مواعيد مباريات بطولة كأس مصر الموسم الحالي 2025-2026.

وكشف الاتحاد عن مواعيد مباريات دور ال 16 بالبطولة، وباقي مباريات دور الـ32 بالبطولة، التي لم تلعب حتى الآن.

وجاءت مواعيد باقي مباريات دور الـ 32 بكأس مصر كالتالي:

الأهلي ضد المصرية للاتصالات، السبت 27 ديسمبر، 5 مساءً.

مودرن سبورت ضد القناة، السبت 27 ديسمبر، 2.30 مساءً.

الزمالك ضد بلدية المحلة، السبت 27 ديسمبر، 2.30 مساءً.

زد ضد الو إيجبت، الجمعة 26 ديسمبر، 2.30 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة، الثلاثاء 23 ديسمبر، 2.30 مساءً.

المصري ضد دكرنس، الإثنين 22 ديسمبر، 2.30 مساءً.

بيراميدز ضد مسار، الإثنين 22 ديسمبر، 5 مساءً.

مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية، السبت 27 ديسمبر، 5 مساءً.

البنك الأهلي ضد إنبي، الأحد 28 ديسمبر، 2.30 مساءً.

حرس الحدود ضد سموحة، الأحد 28 ديسمبر، 2.30 مساءً.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على حساب بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة

