أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء 10 ديسمبر الجاري، مواعيد مباريات بطولة كأس مصر الموسم الحالي 2025-2026.

وكشف الاتحاد عن مواعيد مباريات دور ال 16 بالبطولة، وباقي مباريات دور الـ32 بالبطولة، التي لم تلعب حتى الآن.

وجاءت مواعيد باقي مباريات دور الـ 32 بكأس مصر كالتالي:

الأهلي ضد المصرية للاتصالات، السبت 27 ديسمبر، 5 مساءً.

مودرن سبورت ضد القناة، السبت 27 ديسمبر، 2.30 مساءً.

الزمالك ضد بلدية المحلة، السبت 27 ديسمبر، 2.30 مساءً.

زد ضد الو إيجبت، الجمعة 26 ديسمبر، 2.30 مساءً.

سيراميكا كليوباترا ضد أبو قير للأسمدة، الثلاثاء 23 ديسمبر، 2.30 مساءً.

المصري ضد دكرنس، الإثنين 22 ديسمبر، 2.30 مساءً.

بيراميدز ضد مسار، الإثنين 22 ديسمبر، 5 مساءً.

مواعيد مباريات دور الـ16 بكأس مصر

طلائع الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية، السبت 27 ديسمبر، 5 مساءً.

البنك الأهلي ضد إنبي، الأحد 28 ديسمبر، 2.30 مساءً.

حرس الحدود ضد سموحة، الأحد 28 ديسمبر، 2.30 مساءً.

والجدير بالذكر، أن نادي الزمالك يعد حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعدما حقق الفوز على حساب بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

