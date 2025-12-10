محلل أداء المنتخب يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة حول استبعاده من رحلة قطر

بعد العملية الجراحية.. تحرك من وزير الرياضة تجاه حسن شحاتة

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، صورته مع نجوم الأهلي والزمالك السابقين، خلال لقاء جمعهم في الدوحة، على هامش بطولة كأس العرب.

وودع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب، بعد الهزيمة من الأردن، بنتيجة 3-0.

وشارك إبراهيم فايق، صورته مع ثنائي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة ووائل جمعة، ونجم الزمالك السابق محمود شيكابالا.

وعلق فايق: "‏يوم من أحلى الأيام في الدوحة في ضيافة عم الناس أبو الكرم كابتن أبو تريكة وكابتن وائل جمعة وكابتن شيكابالا".

