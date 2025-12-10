مباريات الأمس
كأس إنتركونتيننتال

كروز أزول

- -
19:00

فلامنجو

كأس رابطة الأندية

الإسماعيلي

- -
20:00

الجونة

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو

- -
22:00

باريس سان جيرمان

بينهم أبو تريكة.. إبراهيم فايق يلتقي بنجوم الأهلي والزمالك السابقين في الدوحة

كتب : هند عواد

04:37 م 10/12/2025
    إبراهيم فايق مع أبو تريكة ووائل جمعة
    إبراهيم فايق مع أبو تريكة وشيكابالا

نشر الإعلامي إبراهيم فايق، صورته مع نجوم الأهلي والزمالك السابقين، خلال لقاء جمعهم في الدوحة، على هامش بطولة كأس العرب.

وودع منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، بطولة كأس العرب، بعد الهزيمة من الأردن، بنتيجة 3-0.

وشارك إبراهيم فايق، صورته مع ثنائي الأهلي السابق، محمد أبو تريكة ووائل جمعة، ونجم الزمالك السابق محمود شيكابالا.

وعلق فايق: "‏يوم من أحلى الأيام في الدوحة في ضيافة عم الناس أبو الكرم كابتن أبو تريكة وكابتن وائل جمعة وكابتن شيكابالا".

إبراهيم فايق مع نجوم الأهلي والزمالك إبراهيم فايق إبراهيم فايق مع أبو تريكة إبراهيم فايق وشيكابالا

