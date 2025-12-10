محلل أداء المنتخب يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة حول استبعاده من رحلة قطر

كشف عمرو الخشاب، محلل أداء منتخب مصر الثاني، سبب عدم سفره مع الفريق إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العرب 2025، والتي خرج منها المنتخب مبكرًا من دور المجموعات.

وكتب الخشاب عبر حسابه الشخصي على فيس بوك أن غيابه عن البطولة لم يكن لأسباب فنية، موضحًا أنه شارك في ستة أشهر من فترة الإعداد للمنتخب، وبذل خلالها كل ما يستطيع من جهد وخبرة لخدمة منتخب بلاده، مؤكدًا أن هذا كان "أعلى شرف يناله الإنسان في المحفل الرياضي".

وأضاف الخشاب: "كنت أتمنى أن أكون موجودًا في موقعي كمحلل أداء للمنتخب خلال البطولة، ولكن للأسف، ولأسباب غير فنية، لم أستطع السفر واستكمال مشواري مع المنتخب."

وأوضح أنه استفاد من التجربة بكل إيجابياتها وسلبياتها، مشددًا على أنه أصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات القادمة، ومؤكدًا رغبته في استكمال مشواره مع المنتخب في تجارب مستقبلية لتحقيق ما لم يتمكن من إنجازه خلال البطولة.

ووجَّه الخشاب الشكر إلى الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، وخص بالذكر الكابتن محمود فايز لدوره في تطوير إدارة تحليل الأداء داخل المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أهميتها في كرة القدم الحديثة.