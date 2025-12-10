مباريات الأمس
بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

كتب : محمد خيري

05:04 م 10/12/2025
انتقد نجم منتخب مصر السابق بشير التابعي الطريقة التي ودّع بها المنتخب الوطني البطولة الأخيرة، مؤكدًا أن الأداء والنتيجة كانا "مهينين" رغم دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان.

وودع منتخب مصر البطولة بالهزيمة من الأردن، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس العرب، لينهي البطولة في المركز الثالث بنقطتين، بعد التعادل مع الكويت والإمارات والخسارة من الأردن.

وقال التابعي خلال ظهوره في برنامج "نمبر 1" على قناة CBC إن تصريحات طولان حول أن المنتخب تم تجميعه قبل ثلاثة أشهر فقط لم تكن في محلها، مضيفًا: "إذا كان يرى أن المهمة صعبة منذ البداية، كان من الأفضل ألا يقبل المسؤولية."

وأضاف أن المنتخب يمتلك عناصر جيدة تحتاج فقط إلى قيادة ثابتة، ومنح الجهاز الفني الاستمرار والثقة لبناء فريق قوي.

ودعا التابعي اتحاد الكرة إلى تجديد عقد الكابتن حسام حسن لما بعد كأس العالم، مشيرًا إلى أن خطوة كهذه ستمنح المنتخب الاستقرار اللازم لتحقيق نتائج مميزة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حلمي طولان منتخب مصر كأس العرب بشير التابعي

