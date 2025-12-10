مباريات الأمس
"طب حضرتك افضالي شوية".. شوبير يوجه رسالة نارية للأسطورة والعميد

كتب : محمد خيري

03:00 م 10/12/2025
شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا لاذعًا على تصرفات الجهاز المعاون للمدير الفني حلمي طولان، عقب خروج منتخب مصر الثاني من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية موجّهة إلى طولان: "مين الأسطورة ومين العميد؟ أنت الأسطورة والأساطير والعميد واللواء، وأديك اللي انت عاوزه من صول لحد أعلى رتبة".

وأضاف: "بس حضرتك أتفرغ لي شوية للمنتخب والفرقة، كل شوية استعراضات وفيديوهات وصاحبي وصاحبك.. كل الحاجات دي مقدمات لنهايات حزينة وصعبة."

خسارة منتخب مصر أمام الأردن

وكان منتخب مصر قد خسر أمام الأردن بثلاثة أهداف دون مقابل، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات، ليودع البطولة مبكرًا. وتنظم بطولة كأس العرب في قطر حتى 18 ديسمبر الجاري

