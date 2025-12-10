طاقم حكام مصري يقود مباراة فلسطين والسعودية في ربع نهائي كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن طاقم حكام مباراة منتخب فلسطين أمام السعودية، المقررة غدًا الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وتنطلق المباراة، بين فلسطين والسعودية، في تمام الساعة 7:30 مساءً، غدا الخميس على ملعب لوسيل.

طاقم التحكيم لمباراة السعودية ومصر

أسند الفيفا قيادة المباراة إلى الحكم الدولي المصري أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول وأحمد توفيق طلب كمساعد ثاني.

وسيتولى الحكم النيوزيلندي كامبل كيريك كاوانا مهمة الحكم الرابع، بينما سيكون مواطنه إيزاك تريفيس الحكم المساعد الاحتياطي.

على صعيد تقنية الفيديو، سيتواجد الإنجليزي جاريد جيليت، ويعاونه التايلاندي سيفاكورن بو أودوم.