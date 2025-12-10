إعلان

وزير الداخلية يبعد أفغانيًّا عن البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

كتب : أحمد أبو النجا

10:41 ص 10/12/2025

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا إداريًّا بإبعاد أحد المواطنين الأجانب خارج البلاد بعدما ثبتت وجود أسباب تمسّ الصالح العام، وذلك وفق ما نُشر بالوقائع المصرية.

وكشفت تفاصيل القرار أنّ المدعو ABDUL HAQ AMRUDDIN، Afghani الجنسية من مواليد 27/12/1981، صدر بحقه أمر الإبعاد الرسمي. وجاء القرار بعد دراسة المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتاريخ 30/10/2025، والتي أوصت بإبعاده خارج البلاد.

وتضمّن القرار تكليف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ الإجراء، فيما نُشر القرار بالعدد الصادر في 3/11/2025 من الجريدة الرسمية.

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ابعاد افغاني خارج البلاد

