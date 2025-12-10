إعلان

بالفيديو والصور- انطلاق الانتخابات البرلمانية في 4 لجان ملغاة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

10:39 ص 10/12/2025
    مواطن يدلي بصوته[1]
    لجنة انتخابية[1]
    مواطن يدلي بصوته
    لجنة انتخابية بالبحيرة
    لجنة انتخابية بالبحيرة[1]
    لجنة السعيدية بالبحيرة
    انطلاق الانتخابات[1]
    انتخابات النواب بالبحيرة[1]
    انتخابات النواب بالبحيرة
    إقبال على اللجان الانتخابية في البحيرة[1]
    إقبال على اللجان الانتخابية في البحيرة
    لجنة السعيدية بالبحيرة[1]
    لجنة انتخابية

انطلقت اليوم الأربعاء الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب بأربعة دوائر أعلنت إلغائها من المحكمة الإدارية العليا.


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها المحدد، دون أي معوقات، إيذانًا ببدء عملية التصويت واستقبال الناخبين.


وتُجرى الانتخابات في أربع دوائر انتخابية تشمل الدائرة الرابعة (رشيد – المحمودية – الرحمانية)، والدائرة الخامسة حوش عيسى، والدائرة السادسة الدلنجات، والدائرة التاسعة (كوم حمادة - بدر) .


ويبلغ عدد المراكز الانتخابية يبلغ 271 مركزًا بإجمالي 300 لجنة، ويبلغ عدد الناخبين مليون و515 ألفًا و410 ناخب وناخبة.


كما أكدت المحافظ جاهزية جميع المقار من حيث الإضاءة والمظلات والمقاعد ودورات المياه والمولدات الاحتياطية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة العامة لتوفير أقصى درجات الراحة للناخبين.


وأشارت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والتنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية، مع متابعة غرف العمليات المركزية والفرعية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي بلاغات.


