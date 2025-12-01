منتخب مصر بالزي الأحمر أمام الكويت في كأس العرب غدًا

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء غدٍ (الثلاثاء) على ملعب لوسيل، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات بنظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري، وإسلام شاكر مسؤول المهمات.