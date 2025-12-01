مباريات الأمس
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

منتخب مصر بالزي الأحمر أمام الكويت في كأس العرب غدًا

كتب : محمد خيري

01:56 م 01/12/2025

منتخب مصر الثاني

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر والكويت عن ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب الكويت الطاقم الأزرق.

الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى للمنتخب تنطلق في الرابعة والنصف مساء غدٍ (الثلاثاء) على ملعب لوسيل، في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة التي تختتم جولتها الأولى مساء الأربعاء بمواجهة تجمع منتخب الإمارات بنظيره الأردني.

حضر الاجتماع الفني محمد منجي المدير الإداري، وإسلام شاكر مسؤول المهمات.

منتخب مصر الثاني الكويت كأس العرب

