مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

- -
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

- -
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

- -
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

- -
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية

كتب : محمد القرش

09:35 ص 01/12/2025

الجزيري يسجل الهدف الأول للزمالك (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، عائدة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت البعثة قد قضت أكثر من أربع ساعات ترانزيت في مطار جوهانسبرج، عقب مغادرتها مدينة بولوكواني، قبل أن تستقل طائرة العودة المتجهة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيتر موكابا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

تأجيل مباراة أياكس في الدوري الهولندي بعد لعب 6 دقائق فقط.. ما السبب؟

"ستنعش اتحاد الكرة بـ 7 ملايين دولار".. هل يعيد طولان ذكرى عربية لمنتخب مصر مر عليها 34 عامًا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك بعثة الزمالك كايزر تشيفز الكونفدرالية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
عاجل - النقل العام تلغي التعريفة الموحدة وتعتمد سياسة الدفع حسب عدد المحطات