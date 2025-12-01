بعثة الزمالك تصل القاهرة بعد التعادل مع كايزر تشيفز في الكونفدرالية

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة صباح اليوم الاثنين، عائدة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة كايزر تشيفز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكانت البعثة قد قضت أكثر من أربع ساعات ترانزيت في مطار جوهانسبرج، عقب مغادرتها مدينة بولوكواني، قبل أن تستقل طائرة العودة المتجهة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد تعادل مع فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب بيتر موكابا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

اقرأ أيضًا:

تأجيل مباراة أياكس في الدوري الهولندي بعد لعب 6 دقائق فقط.. ما السبب؟

"ستنعش اتحاد الكرة بـ 7 ملايين دولار".. هل يعيد طولان ذكرى عربية لمنتخب مصر مر عليها 34 عامًا؟



