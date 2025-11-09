أول تعليق من بن شرقي على حصد لقب كأس السوبر

أبدى أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يشعر سعادته بعدما ساهم في تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، مؤكدًا أن جميع لاعبي الفريق سعداء للغاية بهذا التتويج ويتمنون إضافة المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وأثنى بن شرقي على الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، مؤكدًا أنه مدرب كبير ولديه أفكار تدريبية متميزة، ويمنح اللاعبين الكثير من المعلومات المفيدة، مشيرًا إلى أن الأهلي في ظل وجود هذه المجموعة من اللاعبين سيذهب بعيدًا ويحصد الكثير من الألقاب على المستويين المحلي والقاري.

وأكد بن شرقي أن جمهور الأهلي يستحق التتويج بلقب السوبر، لأنه يقدم الدعم الدائم والمساندة للفريق في كل البطولات سواء كانت داخل مصر أو خارجها، وأوضح أن اللعب أمام جماهير كبيرة مثل جماهير الأهلي يعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم ويمنحهم دوافع قوية لتحقيق الفوز باستمرار.

وشدد بن شرقي على أنه يسعى لتطوير مستواه بشكل دائم والحفاظ على تألقه داخل الملعب، من أجل الظهور بشكل جيد دائمًا والمساهمة في حصد الكثير من الإنجازات مع الأهلي.