كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
14:30

المكسيك

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
17:45

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما

كوريا الجنوبية

- -
14:30

كوت ديفوار

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري قبل انطلاق الجولة الـ12

كتب – محمد عبد السلام:

11:45 م 09/11/2025

أرشيفية

تنطلق يوم الخميس الموافق 13 فبراير منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية".

وكانت الجولة الحادية عشرة قد اختتمت بتصدر فريق أبو قير للأسمدة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما حل فريق القناة في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، متفوقًا على لافيينا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، رغم تساويهما في عدد النقاط.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- أبوقير للأسمدة - 24 نقطة

2- القناة - 20 نقطة

3- لافيينا - 20 نقطة

4- المنصورة - 19 نقطة

5- بترول أسيوط - 19 نقطة

6- الداخلية - 18 نقطة

7- بروكسي - 18 نقطة

8- المصرية للاتصالات - 18 نقطة

9- مسار - 16 نقطة

10- مالية كفر الزيات - 15 نقطة

11- الترسانة - 13 نقطة

12- السكة الحديد - 11 نقطة

13- راية الرياضي - 11 نقطة

14- أسوان - 10 نقاط

15- ديروط - 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 7 نقاط

18- بلدية المحلة - 4 نقاط

دوري المحترفين

