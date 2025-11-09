جدول ترتيب دوري المحترفين المصري قبل انطلاق الجولة الـ12

تنطلق يوم الخميس الموافق 13 فبراير منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين المصري "الدرجة الثانية".

وكانت الجولة الحادية عشرة قد اختتمت بتصدر فريق أبو قير للأسمدة جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما حل فريق القناة في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، متفوقًا على لافيينا صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف، رغم تساويهما في عدد النقاط.

جدول ترتيب دوري المحترفين المصري

1- أبوقير للأسمدة - 24 نقطة

2- القناة - 20 نقطة

3- لافيينا - 20 نقطة

4- المنصورة - 19 نقطة

5- بترول أسيوط - 19 نقطة

6- الداخلية - 18 نقطة

7- بروكسي - 18 نقطة

8- المصرية للاتصالات - 18 نقطة

9- مسار - 16 نقطة

10- مالية كفر الزيات - 15 نقطة

11- الترسانة - 13 نقطة

12- السكة الحديد - 11 نقطة

13- راية الرياضي - 11 نقطة

14- أسوان - 10 نقاط

15- ديروط - 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي - 10 نقاط

17- طنطا - 7 نقاط

18- بلدية المحلة - 4 نقاط