كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

1 1
22:00

برشلونة

تهنئة خاصة من الخطيب للاعبي الأهلي وجهازهم الفني بالسوبر المصري

كتب : محمد القرش

09:08 م 09/11/2025

ياس ثورب مدرب الأهلي والخطيب (3)

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ النادي.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على إحراز البطولة في هذه المرحلة، واستعدادًا لخوض تحديات عديدة في الفترة المقبلة.

وتمنى الخطيب أن تكون بطولة السوبر بداية للمزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة القادمة على كافة المستويات المحلية والقارية.

كما هنأ الكابتن محمود الخطيب جماهير الأهلي، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

