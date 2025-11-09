تهنئة خاصة من الخطيب للاعبي الأهلي وجهازهم الفني بالسوبر المصري

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة إلى لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بكأس السوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي والسادسة عشرة في تاريخ النادي.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على إحراز البطولة في هذه المرحلة، واستعدادًا لخوض تحديات عديدة في الفترة المقبلة.

وتمنى الخطيب أن تكون بطولة السوبر بداية للمزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة القادمة على كافة المستويات المحلية والقارية.

كما هنأ الكابتن محمود الخطيب جماهير الأهلي، وأكد على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

"دايمًا".. مرتجي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك