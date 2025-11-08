"وزير الدفاع".. أكثر رئيس نادي تحقيقا للبطولات في تاريخ الأهلي

"قبل مباراة السوبر".. وليد صلاح الدين يتحدث عن حالة إمام عاشور الصحية

يُعد حسن حمدي أحد أبرز رموز النادي الأهلي عبر التاريخ، ورئيسه الأكثر تتويجًا بالبطولات في تاريخه الممتد حتى 118 عاما.

وُلد حسن في 2 أغسطس عام 1949، وبدأ مشواره في القلعة الحمراء لاعبًا في مركز المدافع خلال فترة السبعينيات حيث لُقب بـ "وزير الدفاع"، قبل أن يتحول لاحقًا إلى أحد أعمدة الإدارة في النادي، ويقود الأهلي نحو حقبة من الإنجازات غير المسبوقة.

من الملاعب إلى الإدارة

بعد اعتزاله اللعب، دخل حسن حمدي المجال الإداري مبكرا، حيث عمل مديرا للكرة في عهد صالح سليم، وكان أحد مهندسي الانضباط الإداري داخل النادي.

وعُرف بلقب "الهادئ الصارم"، إذ جمع بين الحزم والهدوء في قراراته، ما أكسبه احترام اللاعبين والجماهير على حد سواء.

توليه رئاسة النادي

تولّى حسن حمدي رئاسة الأهلي رسميًا عام 2002 بعد وفاة صالح سليم، واستمر في المنصب حتى عام 2014.

وخلال تلك الفترة، عاش النادي واحدة من أزهى فتراته الكروية والإدارية، حيث رفع شعار "الأهلي فوق الجميع"، وهو المبدأ الذي جسّده في كل قراراته وخططه لتطوير النادي.

إنجازات غير مسبوقة

حقق الأهلي في عهد حسن حمدي 29 بطولة، ليصبح أكثر رئيس نادٍ تحقيقًا للألقاب في تاريخ القلعة الحمراء، متفوقا على صالح سليم الذي حقق 28 بطولة.

فقد فاز النادي ببطولات محلية وإفريقية متتالية، كما شهدت تلك الفترة بزوغ الجيل الذهبي بقيادة مانويل جوزيه ونجوم مثل أبو تريكة، وبركات، ووائل جمعة، الذين صنعوا مجدًا خالدًا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.

عصر الاحتراف والهيمنة

تميز عهد حسن حمدي بالاحترافية في الإدارة وتطوير البنية التحتية، مع إطلاق مشروعات كبرى مثل فرع الشيخ زايد، كما نجح في تعزيز العلامة التجارية للأهلي وتحويله إلى مؤسسة رياضية اقتصادية.

بطولات الأهلي في فترة حسن حمدي

الدوري المصري الممتاز - 8 بطولات - 2005–2014

كأس مصر - 4 بطولات - 2003، 2006، 2007، 2010

كأس السوبر المصري - 6 بطولات - 2003–2012

دوري أبطال أفريقيا - 7 بطولات - 2005، 2006، 2008، 2012، 2013

كأس السوبر الإفريقي - 6 بطولات - 2003–2014

الإجمالي: 29 بطولة.