انتقد ناصر ماهر، لاعب فريق الزمالك الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن بعد عدم اختياره بقائمة المنتخب بالمعسكر المقبل.

وكتب ناصر ماهر، عبر حسابه بمنصة انستجرام بخاصية Story اليوم السبت:"أنا آسف إني بنزل الكلام ده لأنه مش طبعي خالص، بس بصراحة الوضع محبط جدًا بالنسبة لي بسبب قائمة منتخب مصر".

وأضاف لاعب الزمالك:"بكل صدق أنا شايف إني استحق أكون متواجد على الأقل ضمن المنتخب خصوصًا أن الموضوع واضح أنه مش فني خالص لأن كل النقاد والمحليين والصحفيين والجماهير المصرية حتى الناس العادية بيتكلموا كويس جدًا عن أدائي في الفترة الأخيرة".

وأتم ناصر ماهر تصريحاته بقوله:"بصراحة اللي حصل ظلم ظلم كبير جدًا وده مالوش علاقة بالكورة المجهود اللي بذلته كله يروح كده على الفاضي وأحلامي تضيع بكل سهولة كأنها حاجة عادية رغم إني عملت كل اللي المفروض أعمله.. بجد حرام اللي بيحصل ده يحبط أي جبل".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، قد أعلن في وقت سابق من اليوم قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي عند 05:50 مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر المصري.

