مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

"أحدهم قدم أفضل أداء له منذ انضمامه".. نجم الزمالك الأسبق يشيد بالمستوى الفني أمام بيراميدز في السوبر

كتب : نهي خورشيد

10:52 م 07/11/2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    الزمالك وبيراميدز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد عمار معاذ نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال معاذ في تصريحات تلفزيونية:"عبدالرؤوف أجاد في اختيار التشكيل أمام بيراميدز، ويعمل على أدق التفاصيل خلال التدريبات، وهو ما ظهر في الأداء المنظم للفريق".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تغييرات عبدالرؤوف خلال اللقاء كانت موفقة ومنحت الفريق التوازن في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن ناصر ماهر قدم أفضل أداء له منذ انضمامه للزمالك.

وواصل:"أداء عواد كان مفاجئاً بالنظر لغيابه الطويل عن المباريات، وأرى أنه يستحق المشاركة أساسياً أمام الأهلي في نهائي السوبر".

وفي ختام حديثه، أكد معاذ أن رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات أنهت استعداداتها لدعم الفريق في المباراة النهائية، مشدداً على أن الروح القتالية والإصرار هما أبرز سمات الفريق في الفترة الحالية، وهما مفتاح تحقيق اللقب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمار معاذ أحمد عبد الرؤوف بيراميدز الزمالك وبيراميدز كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)
- 20 صورة من جنازة والد محمد رمضان وغياب كبير لنجوم الفن