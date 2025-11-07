أشاد عمار معاذ نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه أحمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت للفارس الأبيض خلال مواجهة بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال معاذ في تصريحات تلفزيونية:"عبدالرؤوف أجاد في اختيار التشكيل أمام بيراميدز، ويعمل على أدق التفاصيل خلال التدريبات، وهو ما ظهر في الأداء المنظم للفريق".

وأضاف نجم الزمالك السابق أن تغييرات عبدالرؤوف خلال اللقاء كانت موفقة ومنحت الفريق التوازن في الشوط الثاني، مشيراً إلى أن ناصر ماهر قدم أفضل أداء له منذ انضمامه للزمالك.

وواصل:"أداء عواد كان مفاجئاً بالنظر لغيابه الطويل عن المباريات، وأرى أنه يستحق المشاركة أساسياً أمام الأهلي في نهائي السوبر".

وفي ختام حديثه، أكد معاذ أن رابطة مشجعي الزمالك في الإمارات أنهت استعداداتها لدعم الفريق في المباراة النهائية، مشدداً على أن الروح القتالية والإصرار هما أبرز سمات الفريق في الفترة الحالية، وهما مفتاح تحقيق اللقب.