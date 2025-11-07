علق أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي، على أداء لاعبي المارد الأحمر رفقة منتخب الناشئين بمونديال تحت 17 عاما.

ويقدم منتخب الناشئين مستويات كبيرة في النسخة الحالية من مونديال الناشئين، حيث جمع 4 نقاط من مباراتين، بعدما حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب هايتي وتعادل اليوم أمام فنزويلا.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "للمرة الألف مستقبل الأهلي في أبنائه، بصوا علي حمزه عبدالكريم رأس حربة عنده 17 سنة حاجة ماشاء الله".

وأضاف: "شوفوا مهند الشامى باك لفت عنده 17 سنة ماشاء الله، معهم حمزة الدجوى وعمر كمال، بلال عطيه، بس كل شويه لازم صفقات لازم صفقات، يا سيدي ماشي بس شوف ولادك الأول".

ويقدم لاعبي النادي الأهلي مستويات مميزة رفقة الفراعنة في مونديال الناشئين وبالأخص الثنائي حمزة عبد الكريم وبلال عطية، حيث تمكن الأول من تسجيل هدفين في البطولة حتى الآن وصناعة آخر.

وعلى الجانب الآخر، سجل بلال عطية هدف وحيد في البطولة ونجح في صناعة مثله، بالإضافة إلى حصوله على جائزة رجل مباراة منتخب مصر أمام هايتي، في الجولة الأولى.

