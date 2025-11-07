محمد إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد..وهدفنا اللقب

"هدفنا التتويج".. نجم الزمالك يتحدث عن فوز فريقه على بيراميدز في السوبر

أكد محمد إسماعيل، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام النادي الأهلي.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الزمالك دائما تقف مع الفريق وكل الظروف وتساندنا ونسعى لتحقيق اللقب من أجل إسعادهم".

وأضاف: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية ونجحنا في تقديم أداء مميز وجميع اللاعبين بذلوا جهد كبير".

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

