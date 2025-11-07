مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

محمد إسماعيل: جماهير الزمالك دائما في الموعد..وهدفنا اللقب

كتب : محمد عبد الهادي

12:00 ص 07/11/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (3)
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (2)
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (1)
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (4)
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (6)
  • عرض 8 صورة
    اللاعب محمد إسماعيل (5)
  • عرض 8 صورة
    محمد إسماعيل من مران الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد محمد إسماعيل، نجم فريق الزمالك، أن الفريق الأبيض يستطيع الفوز بالسوبر المصري في النهائي أمام النادي الأهلي.

وقال إسماعيل في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "جماهير نادي الزمالك دائما تقف مع الفريق وكل الظروف وتساندنا ونسعى لتحقيق اللقب من أجل إسعادهم".

وأضاف: "مباراة بيراميدز كانت صعبة للغاية ونجحنا في تقديم أداء مميز وجميع اللاعبين بذلوا جهد كبير".

موعد مباراة الزمالك والأهلي في السوبر

ومن المقرر أن تقام مباراة النهائي بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 9 نوفمبر الجاري، وذلك في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

جدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حسم تأهله إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

إقرأ أيضًا..

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا؟ (كوميك)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد إسماعيل الزمالك كأس السوبر المصري الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا