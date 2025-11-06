هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا فى السوبر المصري (فيديو)

تعليق صادم من حسام غالي على هدف سيراميكا في الأهلي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة بينهماً حالياً على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

نجح محمود حسن تريزيجيه في منح النادي الأهلي التقدم، بعد تسجيله هدفاً رائعاً في الدقيقة 19من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات المنظمة بين لاعبي الأهلي، انتهت عند المالي أليو ديانج الذي مرر الكرة بذكاء إلى أحمد سيد زيزو، ليرسل الأخير عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها تريزيجيه بضربة رأسية قوية سكنت شباك المنافس، معلنة تقدم المارد الأحمر.