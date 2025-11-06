مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الامارات

0 3
17:15

كرواتيا

كأس العالم تحت 17 عاما

قطر

1 1
17:45

جنوب أفريقيا

الدوري الأوروبي

بازل

0 0
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 1
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

جميع المباريات

هدف الأهلي الأول في شباك سيراميكا كليوباترا فى السوبر المصري (فيديو)

كتب : نهي خورشيد

06:07 م 06/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (13) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (10) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (11) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (12) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (7) (1)
  • عرض 9 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (8) (1)

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في شباك سيراميكا كليوباترا في المباراة المقامة بينهماً حالياً على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

نجح محمود حسن تريزيجيه في منح النادي الأهلي التقدم، بعد تسجيله هدفاً رائعاً في الدقيقة 19من عمر الشوط الأول.

وجاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات المنظمة بين لاعبي الأهلي، انتهت عند المالي أليو ديانج الذي مرر الكرة بذكاء إلى أحمد سيد زيزو، ليرسل الأخير عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، قابلها تريزيجيه بضربة رأسية قوية سكنت شباك المنافس، معلنة تقدم المارد الأحمر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة الأهلي الأهلي وسيراميكا هدف الأهلي الأول كأس السوبر المصري سيراميكا كليوباترا تريزيجيه

أخبار

المزيد

