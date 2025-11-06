مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

جميع المباريات

حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"

كتب : هند عواد

11:59 ص 06/11/2025
تحدث حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال حسام البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي سيفوز اليوم بإذن الله، وغياب إمام عاشور عن المباراة مؤثر جدا، وهذا كان واضحا في المباريات الأخيرة".

واختتم: "المشكلة التي قد تواجه الأهلي في لقاء سيراميكا، الضعط الذي يمكن أن يتأثر به اللاعبون، لرغبتهم في الفوز".

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

حسام البدري الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا إمام عاشور

