حسام البدري لمصراوي: "الأهلي سيفوز على سيراميكا.. وغياب إمام عاشور مؤثر"

تحدث حسام البدري المدير الفني لنادي أهلي طرابلس الليبي، عن مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال حسام البدري في تصريحات خاصة لمصراوي: "الأهلي سيفوز اليوم بإذن الله، وغياب إمام عاشور عن المباراة مؤثر جدا، وهذا كان واضحا في المباريات الأخيرة".

واختتم: "المشكلة التي قد تواجه الأهلي في لقاء سيراميكا، الضعط الذي يمكن أن يتأثر به اللاعبون، لرغبتهم في الفوز".

