"هناك قلق".. نجم الأهلي السابق يتحدث عن مباراة الفريق أمام سيراميكا في

يضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في النهائي.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على القنوات التالية، أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، إذ يمكن متابعة اللقاء بالمجان.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

جاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، كالآتي:

قناة أون سبورت

- تردد 11862

- معدل استقطاب عمودي

- معدل ترميز 27504

قناة أبو ظبي الرياضية

- تردد 12091

- معدل الاستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة دبي الرياضية 1

- تردد 12418

- معدل استقطاب أفقي

- معدل ترميز 30000

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة دبي الرياضية 2

- تردد 12418

- معدل استقطاب أفقي

- معدل ترميز 30000

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

محاضرة هامة وموعد التحرك.. برنامج الزمالك لمواجهة بيراميدز بالسوبر

نجم الزمالك السابق: أنا أكتر داعم للأهلي لكن سيراميكا يتفوق اليوم