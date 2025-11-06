مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

1 0
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

1 0
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

- -
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

فيكتوريا بلزن

- -
22:00

فنربخشة

بينها أبوظبي الرياضية.. ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كتب : هند عواد

11:42 ص 06/11/2025
يضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس 6 نوفمبر، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري، على أن يواجه الفائز من اللقاء، الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز، في النهائي.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على القنوات التالية، أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، إذ يمكن متابعة اللقاء بالمجان.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

جاءت ترددات القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، كالآتي:

قناة أون سبورت

- تردد 11862

- معدل استقطاب عمودي

- معدل ترميز 27504

قناة أبو ظبي الرياضية

- تردد 12091

- معدل الاستقطاب عمودي

- معدل الترميز 27500

- معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة دبي الرياضية 1

- تردد 12418

- معدل استقطاب أفقي

- معدل ترميز 30000

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

قناة دبي الرياضية 2

- تردد 12418

- معدل استقطاب أفقي

- معدل ترميز 30000

- معامل تصحيح الخطأ 3/4

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

الأهلي وسيراميكا كليوباترا الأهلي موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

