"إصابة مؤثرة وتجميد".. 5 غيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

كتب : محمد خيري

11:31 ص 06/11/2025
يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة بيراميدز اليوم الخميس، ببطولة كأس السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك أمام بيراميدز، في السابعة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على استاد آل نهيان، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

ويعمل الجهاز الفني الجديد لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف، تحقيق الفوز والصعود للمباراة النهائية، وإعادة الفريق مرة أخرى لمنصات التتويج

غيابات الزمالك أمام طلائع الجيش:

ويعاني فريق الزمالك خلال مواجهة اليوم أمام بيراميدز، من خمس غيابات مؤثرة لأسباب مختلفة وهم:

-ناصر منسى .. لأسباب فنية

-محمود الشناوي .. لأسباب مختلفة

-نبيل عماد دونجا .. للإيقاف على خلفية أحداث السوبر فى نسختها الماضية

- محمد السيد تجميد .. بسبب رفضه تجديد عقده

-البرازيلي خوان بيزيرا .. بسبب الإصابة

اقرأ أيضا:

لمتابعة تغطيتنا الشاملة عن كأس السوبر المصري اضغط هنا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك فريق الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

