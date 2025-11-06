مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

شاهدها ببلاش.. 3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كتب : هند عواد

11:00 ص 06/11/2025
تنقل 3 قنوات مجانية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المقرر لها مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

يضرب الأهلي موعدا مع سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، فيما يواجه الزمالك بيراميدز، في نفس الدور، على أن يتأهل الفائز من المواجهتين إلى النهائي.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، في الخامسة مساء اليوم، على ملعب ستاد هزاع بن زايد، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على القنوات التالية، أون سبورت 1، أبو ظبي الرياضية، دبي الرياضية، إذ يمكن متابعة اللقاء بالمجان.

جدير بالذكر أن ياس توروب، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة قبل التحرك إلى ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

الأهلي الأهلي وسيراميكا كليوباترا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

