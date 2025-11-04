مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

زد

1 1
20:00

البنك الاهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

هايتي

1 4
15:30

مصر

دوري أبطال أوروبا

سلافيا براج

0 1
19:45

أرسنال

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كوبنهاجن

جميع المباريات

إعلان

"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا

كتب : محمد خيري

05:22 م 04/11/2025

حازم إمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، وتولي أحمد عبدالرؤوف المسؤولية الفنية بدلا منه.

قال حازم إمام في برنامجه الإذاعي: "الزمالك كان ناس كتير بتطالب بتغيير فيريرا، وكنت باقول لسه شوية، لغاية الماتش قبل اللي فات مع البنك الأهلي".

وأضاف: "فيريرا عمل كل الأخطاء اللي تخلي الناس كلها تجيب آخرها منه، مع إن المجلس لأول مرة مستني على حد بصبر كبير".

وأكمل: "الزمالك ضيع نقط السنة دي يا جماعة، مع وادي دجلة نقطتين مع المقاولون نقطتين مع المحلة نقطتين مع الجونة نقطتين، وفي الماتش قبل الأخير نقطتين، يعني دي فرق مع احترامي الشديد لها كل الماتشات بتكسبها، وكنت هتبقى 28 نقطة وممكن تكون متصدر".

واختتم تصريحاته: "مشكلة فيريرا إنه مبيعرفش يقرأ الماتش، لكن عبد الرؤوف عمل كل حاجة الناس فاهماها والناس شايفة انها مش صعبة".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حازم إمام فيريرا الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"في حاجة ماسة إلى علاج".. مجدي الجلاد: دعواتنا لعمرو واكد بالشفاء العاجل
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
"في حاجة ماسة إلى علاج".. مجدي الجلاد: دعواتنا لعمرو واكد بالشفاء العاجل