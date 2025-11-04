"عمل كل الأخطاء".. تعليق ناري من حازم إمام على رحيل فيريرا

علق حازم إمام نجم الزمالك السابق، على رحيل البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، وتولي أحمد عبدالرؤوف المسؤولية الفنية بدلا منه.

قال حازم إمام في برنامجه الإذاعي: "الزمالك كان ناس كتير بتطالب بتغيير فيريرا، وكنت باقول لسه شوية، لغاية الماتش قبل اللي فات مع البنك الأهلي".

وأضاف: "فيريرا عمل كل الأخطاء اللي تخلي الناس كلها تجيب آخرها منه، مع إن المجلس لأول مرة مستني على حد بصبر كبير".

وأكمل: "الزمالك ضيع نقط السنة دي يا جماعة، مع وادي دجلة نقطتين مع المقاولون نقطتين مع المحلة نقطتين مع الجونة نقطتين، وفي الماتش قبل الأخير نقطتين، يعني دي فرق مع احترامي الشديد لها كل الماتشات بتكسبها، وكنت هتبقى 28 نقطة وممكن تكون متصدر".

واختتم تصريحاته: "مشكلة فيريرا إنه مبيعرفش يقرأ الماتش، لكن عبد الرؤوف عمل كل حاجة الناس فاهماها والناس شايفة انها مش صعبة".