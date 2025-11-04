ثلاثي الأهلي يتجه إلى الإمارات للتواجد مع الفريق في كأس السوبر

متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

استهل منتخب مصر مشواره بالنسخة الجارية من كأس العالم للناشئين بالفوز برباعية مقابل هدف على نظيره هايتي.

وسجل رباعية منتخب مصر كل من: بلال عطية في الدقيقة 3، عبدالله الزوغبي بالدقيقة 11، حمزة عبدالكريم بالدقيقة 27 وعمر كمال بالدقيقة 72، فيما سجل هدف منتخب هايتي اللاعب نيكولاي أوليفر بالدقيقة 20.

ملخص مباراة مصر وهايتي:

وتقدم المنتخب الوطني مبكرًا بعد مرور 4 دقائق من تمريرة أرسلها حمزة عبد الكريم لزميله بلال عطية الذي أسكنها الشباك.

⚽ بداية قوية للمنتخب المصري!



بلال عطية يمنح منتخب الفراعنة التقدم بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة.#كأس_العالم_تحت_17_سنة#FIFAU17WC pic.twitter.com/NZQJzYBWca — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

ووصلت كرة على حدود منطقة الجزاء للاعب المنتخب عبدالعزيز الزغبي الذي سيطرة عليها ببراعة وراغ دفاع هايتي وأسكنها الشباك بالدقيقة 11.

⚽️🔥 تسديدة أرضية زاحفة من عبدالعزيز الزغبي تعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثاني#كأس_العالم_تحت_17_سنة#FIFAU17WC pic.twitter.com/fQ6fLHeZxg — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2025

وتوقف اللعب بالدقيقة 13 بعد كرة مشتركة بين لاعب منتخب مصر مهند الشامي ونظيره في هايتي ليخرج الشامي لتلقي العلاج خارج الملعب.

وحاول منتخب هايتي خلال الدقائق التالية تقليص الفارق فأمسك حارس مرمى المنتخب عمر عبدالعزيز كرة عرضية في الدقيقة 15.

وسجل نيكولاي أوليفر الهدف الأول لمنتخب هايتي في الدقيقة 21 من تسديدة سكنت شباك حارس مرمى المنتخب.

وحصل منتخب مصر على ركنية في الدقيقة 23 نُفذت ولكنها مرت من أعلى رأس حمزة عبدالكريم لاعب المنتخب وحارس مرمى هايتي ليبعدها مدافع الخصم فتصل الكرة إلى اللاعب باسل مدحت الذي سددها بقوة ولكن علت المرمى.

وسدد في الدقيقة التالية بلال عطية كرة وصلته من حمزة علاء بقوة ولكن خارج المرمى فيما تصدى حارس مرمى هايتي في الدقيقة 26 لتسديدة لاعب المنتخب محمد حمد.

وعزز حمزة عبدالكريم تقدم منتخب مصر بتسجيله الهدف الثالث بالدقيقة 28 بطريقة رائعة من لمسة واحدة سكنت شباك هايتي.

وأوقف الحكم اللعب بالدقيقة 30 لشرب المياه والتقاط الأنفاس. وقاد محمد حمد هجمة خطرة لمنتخب مصر في الدقيقة 34 ولكنه فضل الاعتماد على نفسه بدلاً من تمرير الكرة فتوغل داخل منطقة جزاء هايتي وسدد الكرة ولكن تصدى لها حارس المرمى لتصل إلى حمزة عبد الكريم الذي سددها بالمرمى ولكن ارتطمت في الدفاع.

وأنقذ حارس مرمى منتخب مصر عمر عبدالعزيز مرماه من كرة مرتدة بالخروج وإبعاد الكرة بالدقيقة 35.

وكاد يضيف محمد حمد الهدف الرابع بعدما وصلته تمريرة جعلته منفردًا بالمرمى ولكن تصدى حارس منتخب هايتي لتسديدته بالدقيقة 38.

وطالب لاعبو هايتي بالدقيقة 40 بركلة جزاء بداع عرقلة لاعبهم أوليفير ولكن الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو أشار لعدم وجود أي مخالفة.

وسجل عمر كمال الهدف الرابع لمنتخب مصر في الدقيقة 72.

موعد مباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

منتخب مصر سيلتقي نظيره هايتي عند 03:30 عصر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للناشئين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وهايتي في كأس العالم للناشئين

مباراة مصر وهايتي سيتم نقلها عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

تشكيل منتخب مصر أمام هايتي بكأس العالم للناشئين

وجاء تشكيل منتخب مصر لمباراة هايتي كالتالي:

الحارس: عمر عبد العزيز.

الدفاع: حمزة الدجوي - نور أشرف - أدهم فريد - مهند الشامي.

الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد.

الهجوم: عبد العزيز الزغبي - حمزة عبد الكريم - بلال عطية.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم للناشئين

يذكر أن قرعة كأس العالم للناشئين الذي تستضيفه دولة قطر أوقعت منتخب مصر في مجموعة تضم منتخبات: هايتي، إنجلترا وفنزويلا.

